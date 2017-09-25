Українцям рекомендують перетинати білорусько-російський кордон лише літаками

Посольство України в Білорусі рекомендує громадянам України перетинати українсько-російський кордон тільки авіаційним транспортом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства.

"Посольство України в Республіці Білорусь рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок, пов’язаних з перетинанням білорусько-російського державного кордону, крім перетинання авіаційним транспортом. Ще раз привертаємо увагу громадян до існуючої небезпеки при плануванні поїздок до Російської Федерації, агресія якої проти України триває з 2014 року", - закликає посольство.

Росія заборонила перетинати кордон з Білоруссю громадянами третіх країн, у тому числі дипломатам, твердять у посольстві. Москва здійснює прикордонний контроль повітряних суден, які прибувають в Російську Федерацію з території Республіки Білорусь, а також які повертаються у зворотньому напрямі.