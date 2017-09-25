В Іракському Курдистані проходить референдум щодо незалежності регіону (фото)

У понеділок, 25 вересня, в Іракському автономному регіоні Курдистані проходить голосування на референдумі щодо визначення майбутнього регіону.

Про це повідомляє Reuters.

Регіональний уряд Курдистану проводить референдум усупереч застереження іракської влади, яка закликала не дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Виборчі дільниці відчинили свої двері о 8 годині ранку і повинні зачинитися о 18:00 год за місцевим часом. Остаточні результати мають бути оголошені протягом 72 годин.

Очікується, що більшість курдів проголосують за незалежність регіону. Референдум є консультативним і повинен надати мандат уряду на ведення перемовин про відокремлення нафтовидобувного регіону.

"На сьогоднішній день ми чекали 100 років. Ми хочемо мати державу, з Божою допомогою. Сьогодні це свято для всіх курдів", - сказав місцевий житель Різгар, який прийшов на дільницю, аби проголосувати.

За даними комісії референдуму, проголосувати можуть усі повнолітні зареєстровані жителі у курдських районах на півночі Іраку.

Комісія оцінює кількість виборців у 5,2 млн. людей разом з тими, хто проживає за кордоном.

Виборці повинні відмітити "так" чи "ні" у бюлетені з одним запитанням: "Ви хочете, щоб регіон Курдистану та курдські області поза межами (Курдистану) стали самостійною країною?".

Раніше у Багдаді пообіцяли, що не допустять здобуття незалежності курдським регіоном в односторонньому порядку і пригрозили застосуванням військової сили.