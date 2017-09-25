В Іраку стратили 40 сунітських бойовиків, яких звинувачували у тероризмі

Сьогодні в Іраку розстріляли 42 мусульманських бойовиків-сунітів, засуджених за звинуваченням у тероризмі. Зокрема, їх звинувачували в убивствах членів сил безпеки, підривах автомобільних бомб, повідомляє Reuters.

Найбільший масовий розстріл в цьому році в Іраку стався після того, як 14 вересня суніти вбили щонайменше 60 осіб біля південного міста Нассирія, в шиїтській області. Це викликало вимоги шиїтів щодо більш жорстких судових дій.

Міністерство юстиції заявило в неділю, що 42 людини повісили у в'язниці в Нассирії, через три місяці після того, як 14 інших бойовиків стратили після засудження за тероризм.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за три нападу терористів-смертників, спрямованих на ресторани і контрольно-пропускний пункт в районі Нассирії. За словами міністра юстиції, родичів жертв запросили на страту.

Нагадаємо, в іракському Курдистані проходить референдум щодо незалежності регіону.