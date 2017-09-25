В Україні запустять систему спостереження за захворюваннями

В Україні працюють над запровадженням електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

До електронної інтегрованої системи увійдуть центральний апарат Держпродспоживслужби, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Також до системи увійдуть всі обласні управління Держпродспоживслужби, 24 обласні державні лабораторії, 544 районних територіальних органи Держпродспоживслужби.

До неї включать й 103 прикордонні інспекційні пункти та 12 науково-дослідних інститутів. Загалом планується 716 точок доступу до електронної системи.