В Україну 26 вересня прибуде міністр оборони Канади

Міністр оборони України Степан Полторак анонсував візит в Україну міністра оборони Канади Харджита Сінгха Сейджана, який відбудеться 26 вересня.

Про це міністр оборони України заявив під час зустрічі із делегацією канадських парламентарів, членів Постійної комісії з питань національної оборони Палати громад Уряду Канади.

"Я радий, що завтра міністр оборони Канади прибуде в Україну, щоб обговорити перспективи подальшої двосторонньої співпраці", - сказав Полторак.

Нагадаємо, Україна та Канада підписали домовленість про співробітництво у сфері оборони, що дозволить закріпити військове партнерство між двома країнами та створити законодавче поле для щільнішої співпраці між збройними силами.