Заборона на в'їзд іранців до США є образливою, - МЗС країни

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що нова заборона на в'їзд іранських громадян до США є "більш образливою", передає УНН з посиланням на Twitter міністра.

Trump’s fake empathy for Iranians rings ever more hollow, with his new and even more offensive travel ban against such outstanding citizens. — Javad Zarif (@JZarif) September 25, 2017

"Уявне співчуття Трампа до іранців звучить ще більш нещирим з його новою і набагато більш образливою забороною щодо такого видатного народу", - написав міністр.

Нагадаємо, у США заборонили в'їзд громадянам ще трьох країн.