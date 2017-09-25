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Еріх Марія Ремарк, німецький письменник

Заборона на в'їзд іранців до США є образливою, - МЗС країни

25 вересня, 2017 - 10:45
Джавад Заріф / фото Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що нова заборона на в'їзд іранських громадян до США є "більш образливою", передає УНН з посиланням на Twitter міністра.

"Уявне співчуття Трампа до іранців звучить ще більш нещирим з його новою і набагато більш образливою забороною щодо такого видатного народу", - написав міністр.

Нагадаємо,  у США заборонили в'їзд громадянам ще трьох країн.

Джерело: День
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