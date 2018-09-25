Австралія підтримала США і Францію у патрулюванні Південно-Китайського моря

Австралія збільшила “темпи навігації” у Південно-Китайському морі і готова підтримати США та Францію у майбутніх багатосторонніх операціях у цьому регіоні.

Про це заявив міністр оборони Австралії Крістофер Пайн під час зустрічі зі своєю французькою колегою Флоранс Парлі, інформує theaustralian.com.au.

“Щодо Південно-Китайського моря (ПКМ), то Австралія і Франція поділяють спільну точку зору - ПКМ є міжнародними водами, і ми маємо право рухатися ними, як ми вважаємо за потрібне, та застосовуючи нормальну практику будь-якої країни, що здійснює навігацію у Південно-Китайському морі”, - сказав Пайн.

Австралійський міністр наголосив на готовності Австралії долучитися до групи країн, таких, як Франція, щодо проведення спільних навчань та єдиної політики щодо ПКМ.

У свою чергу очільниця французького оборонного відомства запевнила, що країни обговорюють також можливість долучитися до патрулювання спірних вод, яке вже здійснюється США.

“Це одне з тих питань, які ми маємо вирішити разом... Однією з тем для обговорення є саме координація дій у Південно-Китайському морі... Ми хочемо (забезпечити) дотримання Китаєм міжнародних норм, але ми залишаємося відкритими для діалогу”, - заявила міністр.

У червні Франція заявила, що збільшує свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, проводитиме повітряні навчання, а також відправить військові кораблі у Південно-Китайське море.

У травні Париж відправив свій корабель “Діксмюд” та фрегат через спірні острови Спретлі та інші острови, які Пекін вважає своїми.

Австралія, яка наразі вільно здійснює мореплавство та перельоти над ПКМ, не готова до підтримки США у справі патрулювання спірних вод, щоб забезпечити виконання рішення міжнародного суду стосовно свободи мореплавства.

За словами Крістофера Пайна, очікувати на зміну політики Австралії у цьому питанні найближчим часом не доводиться.