ЦРУ планує наростити збір розвідданих стосовно РФ, КНДР, Ірану та Китаю

Директор Центрального розвідувального управління Джина Гаспел планує наростити збір розвідданих відносно "складних цілей": Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Про це глава ЦРУ заявила в понеділок, 24 вересня, під час першого публічного виступу після утвердження на цю посаду, передає DW.

За словами Гаспел, в останні роки ЦРУ більшою мірою концентрувалася на протидію тероризму, ніж на роботі на проблемних напрямках за кордоном.

Як випливає з підготовлених до виступу ремарок, Гаспел планує наростити кількість агентів відомства за кордоном і посилити їх лінгвістичну підготовку - цю мету, зокрема, згадував і її попередник Майк Помпео.

Видання нагадує, що під час служби в ЦРУ Джина Гаспел працювала під прикриттям в Росії та Центральної Азії, пізніше очолювала секретну в'язницю ЦРУ в Таїланді, недалеко від Бангкока, відому під назвою "Котяче око".