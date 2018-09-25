Денісова просить Червоний Хрест терміново сприяти візиту лікарів до Балуха

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти візиту лікарів до заарештованого в окупованому Криму українського політв'язня Володимира Балуха. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаюся до вас із проханням терміново сприяти візиту лікарів Міжнародного комітету Червоного Хреста до В. Балуха для забезпечення його кваліфікованою медичною допомогою незалежних медичних працівників", - йдеться у зверненні омбудсмена.

Денісова повідомила, що наразі стан Балуха надзвичайно тяжкий.

"Після фізичного насильства адміністрацією пенітенціарної установи він отримав численні побої печінки, спини та голови. Це значно погіршило його стан здоров’я", - написала омбудсмен.

За її словами, російська стороні досі не надала медичну допомогу Балуху після побиття у сімферопольскому СІЗО.

"Навіть після моїх звернень до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової до цих пір йому не надано медичної допомоги. Уповноважений РФ не відреагувала і на мою пропозицію щодо відвідин Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха", - відзначила Денісова.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Володимира Балуха в сімферопольському СІЗО сильно побили і погрожують позбутися його. Повідомлялося, що після побиття українського політв'язня Володимира Балуха у нього болять голова і печінка.

Докази побиття українського політв'язня в окупованому Криму Володимира Балуха буде передано в суди.

У Росії заперечують інформацію про побиття Балуха в СІЗО Криму. Водночас начальник СІЗО, де тримають в'язня, не допустив до зустрічі з ним його адвоката.

Пізніше омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що особисто брала участь у перевірці, яка встановила, що жодних порушень щодо Балуха допущено не було.