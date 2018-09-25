Депутат Харківської облради втік до РФ після оголошення підозри у земельних оборудках на 400 млн грн

Депутат Харківської обласної ради втік до Росії після того, як йому оголосили підозру у земельних оборудках за так званою "кооперативною схемою". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За попередніми даними слідства, 50-річний депутат став одним із співзасновників обслуговувального кооперативу, до статутних документів якого внесли недостовірні відомості про мету створення.

"На папері" обслуговувальний кооператив мав "забезпечити житлом (будівництво житла) членів кооперативу". Насправді землю, яку абсолютно безкоштовно отримали кооперативники від Харківської міськради, розділили на ділянки по 0,2 га та розпродали під приватну забудову", - розповіли у прокуратурі.

Збитки громаді від такої земельної оборудки склали понад 400 млн гривень.

Відзначається, що після оголошення підозри фігурант кримінального провадження виїхав до Російської Федерації. У зв'язку з цим прокуратура направила повний пакет документів для звернення до Інтерполу з метою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.