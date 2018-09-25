Двоє військових Об'єднаних сил поранено через вибух міномету "Молот"

Двоє військовослужбовців (а не троє, як невірно вказали окремі засоби масової інформації) зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення.

Про це повідомили у штабі ООС на офіційній сторінці у Facebook.

23 вересня під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномету М120-15 “Молот” розірвалась міна. За даним фактом внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 414 частина 2 Кримінального кодексу України “Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення”.

За попередніми висновками первинної перевірки, яка здійснювалася безпосередньо на місці, де відбувалася бойова робота, та в ході опитування поранених військовослужбовців, з'ясовано наступне. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання.

Стан поранених військовослужбовців задовільний, їм надається вся необхідна медична допомога у військовій медичній установі. Загрози для їхнього життя немає.