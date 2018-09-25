Франція не дозволила судну Aquarius увійти у порт Марселя

Франція не дозволяє гуманітарному кораблю Aquarius з 58 врятованими мігрантами на борту заходження у порт Марселя.

Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, повідомляє BFM TV, передає Європейська правда.

"Є європейські правила: судно з мігрантами має пришвартуватися у найближчому європейському порту, але на сьогодні порт Марселя не є найближчим" - сказав Ле Мер.

"Наразі Франція каже "ні", тому що якщо ми хочемо узгоджену міграційну політику, слід поважати європейські правила", - додав він.

"Минулого року ми прийняли майже 100 тис. осіб", - нагадав міністр.

У понеділок корабель неурядової організації SOS Mediterranean попросив у Франції дозволити виняток і прийняти мігрантів на своїй території. На той момент корабель знаходився у міжнародних водах неподалік від Лівії.