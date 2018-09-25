Головний англомовний журнал Відня Metropole присвятив 16 сторінок Україні

Головний англомовний журнал Відня Metropole присвятив 16 сторінок темі України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"16 сторінок про Україну в “Metropole”, головному англомовному виданні Відня - це сильно. WhatsApp-інтерв’ю з Андрієм Курковим, історичний креш-курс про минуле і сучасність України, коментар Ганни Гопко, знайомство з проектом Ukraïner і багато іншого", - йдеться у повідомленні.

За словами дипломата, ідея присвяти темі України окремий великий блок в журналі виникла ще у травні: "А почалося все з розмови в Посольстві з Маргарет Чайлдс, головною редакторкою цього симпатичного журналу, здається, у травні, яка й поділилася своєю ідеєю. Ми підказали і направили, а журнал зробив tremendous job!".

Сам посол також написав для журналу статтю під заголовком "Нація в дорозі", де наголошує, зокрема, на тому, що Україна може запропонувати нині набагато більше, ніж колись, та "принести Європі потрібні їй зміни, особливо зараз".