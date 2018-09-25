Персонажі коміксів Marvel і DC завоювали таку величезну популярність, що їх пригоди тривають в комп'ютерних іграх і дитячих ігрових наборах. Стати володарем конструктора знаменитої серії LEGO Marvel, що містить чарівні костюми і техніку супергероїв - мрія кожного хлопчиська.

Конструктор LEGO Marvel Superheroes дозволяє дитині продовжити історію улюблених супергероїв.

У комплекти включені деталі для будівництва зорельота, всюдихода з автоматичним управлінням, міжпланетного космічного корабля. Юні конструктори будують підготовчі майданчики для сухопутного бою, штурму неприступної фортеці, що знаходиться у владі лиходіїв.

У супергероїв Марвел від ЛЕГО немає страху за власне життя, якщо мова йде про битву зі злом. Головна мета персонажів - відновити на землі торжество добра і справедливості. У наборах Super Heroes учасниками великих битв є Бетмен, Супермен, Капітан Америка, Людина-Павук, відважна команда «Месників».

Юні конструктори допомагають супергероям Марвел від ЛЕГО перемогти в нелегкій сутичці, створюючи надійні укриття, забезпечуючи учасників військових дій інтелектуальної технікою і секретною зброєю.

З цеглинок, блоків, різних конструкцій належить побудувати гігантський космодром, зібрати космічну станцію або складну транспортну магістраль. Не можна забувати про важливість розподілу ролей між учасниками всесвітніх баталій, а це дуже непросте завдання. У іграшок із серії LEGO Marvel величезний інженерний потенціал - у великих комплектах зібрані деталі для зведення масштабних об'єктів інфраструктури, включаючи транспортні магістралі, підземні тунелі і надсекретні центри.

Щоб створити центр підтримки супергероїв, потрібно приділити чимало часу складанні різних конструкцій, будівель і технічних комплексів. До наборів, що містить більше двохсот деталей, додаються докладні плани і схеми складання елементів. Батьки, які планують купити ігровий комплект із серії конструкторів ЛЕГО Марвелл, повинні бути готові до того, що дитина буде весь вільний час проводити за цим заняттям. Ігри від ЛЕГО з колекції Марвел настільки захоплюючі, що діти не помічають, як біжить час!

Конструктори LEGO з ігрової серії Super Heroes вперше з'явилися в продажу в 2011 році. Знадобилося 3-4 роки, щоб у всіх країнах світу з завмиранням серця чекали надходження нових комплектів. Саме колекції наборів становлять особливу цінність, оскільки, за наявності декількох конструктивних моделей можна об'єднувати зусилля героїв, що володіють суперздатностями, будувати гігантські майданчики і космічні станції, знищувати лиходіїв, де б вони не ховалися. Конструктори «ЛЕГО Марвел» об'єднують такі особливості:

рухома конструкція макро- і мініфігурок (змінюється положення рук, ніг, голови, тулуба);

зносостійкість складальних елементів;

механічна міцність деталей;

передбачив комбінування деталей з декількох наборів ЛЕГО.

набори різної тематики можна об'єднувати, і створювати нові сюжети.

Пригоди захоплюють дітей всіх вікових груп без винятку, але при покупці конструктора враховуйте здібності дитини. У три роки малюк збирає будиночки і вежі з великих кольорових кубиків, а в сім років проектує складні конструкції. Орієнтуйтеся на рекомендації виробника щодо вікового діапазону - це головний критерій вибору комплекту.

Ціна на ЛЕГО від Марвел тим вище, чим більше ігрових елементів, і чим складніше їх пристрій. Однак творче поле для втілення власних сценаріїв в багатопланових конструкторах куди як ширше! В інтернет-магазині «Будинок іграшок» представлені найпопулярніші набори ЛЕГО Marvel за участю улюблених персонажів! Характеристики та сюжети конструкторів дивіться в електронному каталозі. Магазин доставляє замовлення в міста і регіони України.