Країни-підписанти підтвердили прихильність виконання положень Ядерної угоди з Іраном

П'ять країн-підписантів угоди щодо іранської ядерної програми підтвердили прихильність виконання положень Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) відповідно до оголошення від 2015 року.

Про це повідомляється в їхній спільній заяві за підсумками міністерської зустрічі на полях ГА ООН, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в спільній заяві, ухваленій на засіданні "п'ятірки" (Росія, Китай, Велика Британія Франція та Німеччина), що відбулося на полях сесії Генасамблеї ООН.

Крім того, в документі, який зачитала після завершення засідання голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, наголошується, що іранська сторона повною мірою виконує зобов'язання відповідно до СВПД.

У заяві зазначено, що учасники засідання підтвердили необхідність подальшого розвитку ділових зв'язків з Іраном, пов'язаних, зокрема, з експортом Іраном своїх нафти і газу. В умовах санкційної політики США, вважають учасники засідання, необхідно забезпечити захист компаній, що здійснюють ділові зв'язки з Іраном.

З цією метою, як заявила Ф.Могеріні, необхідно сформувати механізм фінансових розрахунків із Тегераном. За її словами, європейські країни вже створили такий механізм, і сподіваються, що інші держави приєднаються до нього.

СВПД з Іраном підписала "шістка" міжнародних посередників - п'ять постійних членів РБ ООН і Німеччина в липні 2015 року. У травні 2018 року президент США Дональд Трамп, назвавши угоду "поганою", заявив про вихід із неї Сполучених Штатів.

Вашингтон оголосив про відновлення наявних до підписання угоди американських санкцій проти Ірану у фінансово-економічній сфері, що передбачають, зокрема, санкції стосовно компаній третіх країн, які ведуть бізнес з іранськими партнерами.

До 4 листопада всі компанії, щоб уникнути санкцій проти них із боку США, мають згорнути співпрацю з Іраном у сфері вуглеводневої сировини, зокрема, припинити закупівлі іранської нафти. Послаблення зроблено для окремих держав, яким Вашингтон наказує значною мірою скоротити імпорт нафти з Ірану.