Миротворці ООН зможуть прибути на Донбас не раніше, ніж через 10 місяців після рішення Генасамблеї, - Марчук

Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук прогнозує, що миротворці ООН у разі прийняття відповідної резолюції зможуть прибути на Донбас не раніше, ніж через 10 місяців після рішення Генеральної асамблеї. Про це Марчук сказав у коментарі журналістам, передає "112 Україна".

"Миротворчих військ ООН немає, вони весь час формуються під конкретну задачу. Далі - на територію прямує група для вивчення ситуації - що за територія, яка ситуація. Це вивчення має дати відповідь про чисельність миротворчого контингенту, відносно функцій - ясна річ, що це не може бути тією нісенітницею, "охорона патрулів ОБСЄ", ніколи в історії ООН такого не було. Далі вони визначають рівень небезпеки персоналу, який термін ротації... Після вивчення на місці потім приїжджає передова місія і розробляється бюджет. Паралельно з цим секретаріат ООН працює з країнами, які можуть направити миротворців", - розповів Марчук.

Говорячи про терміни можливого прибуття миротворців на Донбас, дипломат уточнив: "Навіть якщо буде прийнято на цій сесії (Генасамблєї, - ред.) рішення про направлення, то де-факто миротворці, з мого досвіду, можуть прибути в Україну через 10 місяців, а може трохи пізніше".

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. Його виступ запланований на середу, 26 вересня.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції Порошенко заявив, що у Росії є шанс продемонструвати готовність до компромісу і погодитися на миротворців на всій території окупованого Донбасу.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що проект резолюції Росії, який передбачає введення миротворців на Донбас тільки уздовж лінії зіткнення є неприйнятним для Сполучених Штатів Америки і Організації Об'єднаних Націй, оскільки він не буде гарантувати безпеку, а лише поглибить конфлікт.

Раніше Польща, Німеччина, Швеція, Португалія, Туреччина, Фінляндія та ще низка країн заявили про готовність відправити миротворців на Донбас.