На 79 році життя від раку помер творець "Зоряних війн" Гері Куртц

Кінорежисер і продюсер кіносаги "Зоряні війни" Гері Куртц помер у неділю в Лондоні на 79 році життя.

Куртц помер від раку, повідомляє The Hollywood Reporter.

Кінорежисер і продюсер Гері Куртц народився у 1940 році в Лос-Анджелесі.

Відомий роботою над фільмами "Американські графіті" (1973), "Зоряні війни. Епізод 4: Нова надія" (1977), "Зоряні війни: Епізод 5 - Імперія завдає удару у відповідь" (1980), "Темний кристал" (1982), "Повернення в країну Оз" (1985) та низкою інших.