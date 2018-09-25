Поліція затримала трьох нападників на активіста Михайлика

Прокуратура Одещини проситиме суд обрати для підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Про це заявив у вівторок на прес-конференції керівник прокуратури Одеської області Олег Жученко, повідомляється на сайті обласної поліції.

"На даний час проведено великий обсяг не тільки оперативних, але і слідчих і процесуальних дій. Уже трьом особам підготовлено підозри за ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Ми будемо звертатися до суду із запобіжним заходом, причому безальтернативним до застави", – сказав Жученко.

Як зазначалося на прес-конференції, за підозрою у замаху на вбивство одеського активіста Михайлика затримано трьох іноземних громадян. Під час обшуків в одного із затриманих вилучено вогнепальну зброю. Жученко повідомив, що зараз правоохоронці встановлюють зв’язки затриманих осіб, аби з'ясувати, хто міг бути замовником нападу. Зокрема, у нападі вбачається не просто спонтанне вчинення цього злочину, сказав він і додав, що напад планувався й готувався заздалегідь, оскільки за одеським активістом велося спостереження.

На даний час троє іноземних громадян затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловіки віком 33, 35 та 41 року тривалий час мешкають на території України на підставі тимчасових довідок на проживання. В Одесі вони проживали в орендованих квартирах. За їх місцем мешкання проведені санкціоновані обшуки, в результаті яких вилучено речові докази, які вказують на причетність затриманих до скоєння нападу на громадського активіста.

Як повідомлялося, 22 вересня в Одесі стріляли у громадського діяча, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Для розслідування нападу на Михайлика створено посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли співробітники СБУ.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін зазначив, що слідство розглядає п'ять версій замаху на активіста, більшість з них пов'язана з його громадською діяльністю.

У вівторок, 25 вересня, стало відомо, що правоохорнці затримали трьох підозрюваних у нападі на Михайлика.