Порошенко прибув до США для участі у 73 сесії Генасамблеї ООН

Президент Петро Порошенко прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки, де візьме участь в 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента України на офіційному сайті.

"Глава держави виступить з промовою під час загальних дебатів 73-ї ГА ООН, візьме участь в Саміті миротворчості ООН, проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу" - йдеться в повідомленні на офіційному сайті адміністрації президента у вівторок.

"Окрему увагу під час візиту буде приділено поглибленню українсько-американських відносин в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою глава держави проведе зустріч з представниками бізнесу та ділових кіл США" - відзначають в адміністрації президента України.

У рамках програми перебування в Нью-Йорку Президент України також зустрінеться з лідерами української громади США.