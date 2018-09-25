Представник Константинополя: УПЦ МП не має права вимагати, щоб екзархи покинули Україну

Українська православна церква Московського патріархату не має права вимагати, щоб екзархи Константинопольського патріархату покинули Україну.

Про це Укрінформу сказав доктор богослов’я, ієрарх Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Іова (Геча), коментуючи рішення синоду УПЦ МП, в якому призначення екзархів Константинопольського патріархату в Київ названо “грубим втручанням” у внутрішні справи церкви і міститься вимога, аби вони покинули Україну.

«По якому праву УПЦ МП засуджує Вселенський патріархат, якщо у міжцерковних відносинах УПЦ МП не є самостійною одиницею у веденні діалогу, вона не є суб’єктом, не веде листування, в якій бере участь виключно РПЦ», - заявив владика Іов.

Він також додав, що десять років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх приїздив до Києва, без запрошення з боку УПЦ МП, “і все одно церква під керівництвом митрополита Володимира обрала тоді не шлях конфронтації, а шлях діалогу і порозуміння».

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада України підтримали звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви Київського патріархату й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, заплановано на жовтень.

Нещодавно в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Вселенський патріарх Варфоломій заявив у неділю, 23 вересня, що він не змінить своєї позиції щодо підтримки надання автокефалії Українській православній церкві.