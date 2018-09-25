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Президент Сербії визнав поразку своєї політики щодо Косова

25 вересня, 2018 - 15:25
Фото: Reuters

Президент Сербії і лідер Сербської прогресивної партії Александр Вучич на зустрічі зі своєю партією заявив, що його політика стосовно Косова зазнала поразки, тому що "серби вважають за краще втратити все".

Про це повідомляє РТС.

"Серби понад усе люблять скаржитися на свою долю, більше люблять плакати над чимось, що залишилося далеко, ніж мати щось у своїх руках", - зазначив сербський лідер.

За його словами, протягом п'яти років переговорів щодо Косова він зіштовхнувся з великим тиском. "Коли ми намагались виграти щось, ми втрачали все через власну безвідповідальність", - заявив Вучич.

Сербський президент визнав, що його політика щодо Косова зазнала поразки у Сербії, висловивши побоювання, що у Белграда не буде наступного шансу. "Чи буде у нас новий шанс? Я боюся, що ні. Але це не означає, що ми маємо припинити боротьбу", - сказав Вучич.

"Ми будемо боротись ще сильніше за наших людей у Косові і Метохії. Ми будемо боротися, щоб ці люди були більш заможними, жили краще, мали більше прав...", - додав сербський президент.

Джерело: Європейська правда

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