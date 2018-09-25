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Принц Гаррі та Меган Маркл зіграли в м'яч зі студентами

25 вересня, 2018 - 17:41

Королівське подружжя стало почесними гостями церемонії Coach Core Awards.

Герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з лауреатами премії Coach Core - спортивної програми, за якою молоді люди, які не мають роботи або освіти, навчаються навичкам тренерства, і вручили їм нагороди за їх спортивні досягнення.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Twitter.

У рамках заходу принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися зі студентами, а також зіграли з ними в м'яч.

Джерело: День

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