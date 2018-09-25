Саміт "ЄС-Африка" відбудеться 18 грудня у Відні, - Курц

Саміт "Європейський Союз-Африка" відбудеться 18 грудня 2018 року в австрійській столиці.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час перебування у Нью-Йорку в рамках участі у 73-й сесії ГА ООН, повідомляє австрійське видання Kurier.

"Запланований Австрійським головуванням у Раді ЄС саміт "ЄС-Африка" відбудеться 18 грудня у Відні", - йдеться у повідомленні.

За словами канцлера, в саміті візьмуть участь, зокрема, президент Руанди і голова Африканського Союзу Поль Кагаме, та президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Також очікується багато інших представників країн-членів Африканського союзу.

Курц також додав, що свою участь у зустрічі вже підтвердила бундесканцлер Німеччини Ангела Меркель.

Відповідно до повідомлень австрійської сторони, головною метою переговорів у Відні має стати економічна співпраця.

"ЄС є найбільшим партнером Африки, не Китай. 36% африканської торгівлі припадає на Євросоюз, і лише 16% - на Китай. 40% прямих іноземних інвестицій в Африку здійснено Європейським Союзом і лише 14% - Китаєм", - заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, який також перебуває у Нью-Йорку в рамках участі у сесії Генассамблеї ООН.

Австрійські ЗМІ зазначають, що президент та канцлер Австрії вже провели зустрічі з лідерами Кенії та Гани, яких запросили на саміт у Відні.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз також хоче провести у лютому 2019 року спільний саміт з Лігою арабських держав (ЛАД). Одним з головних питань зустрічі має стати питання міграційної співпраці.

Раніше під час попередньої зустрічі у червні лідери держав та урядів ЄС дійшли згоди щодо необхідності створення на території північноафриканських країн т.зв. "платформ висадки" для врятованих у Середземному морі мігрантів на їх шляху до Європи. Втім, досі жодна з країн Північної Африки не висловилася схвально щодо створення на своїй території подібних центрів для біженців.