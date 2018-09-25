Хто знає гріх тільки за словами, той і про порятунок нічого не знає, крім слів.
Вільям Фолкнер - американський письменник, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури

США та Південна Корея підписали оновлену торговельну угоду

25 вересня, 2018 - 16:07
Фото: Reuters

Президенти США та Південної Кореї підписали оновлену торговельну угоду, умови якої відповідають торговельній стратегії американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, підписання угоди відбулося у Нью-Йорку в понеділок напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зокрема, відповідно до нової угоди між країнами, американські товаровиробники отримають більше привілеїв у Південній Кореї, що має зменшити дефіцит у торгівлі між країнами.

Джерело: День

Більше новин

Франція не дозволила судну Aquarius увійти у порт Марселя
Президент Сербії визнав поразку своєї політики щодо Косова
В італійській провінції Піза евакуювали сотні людей через лісову пожежу
У Швеції парламент оголосив вотум недовіри прем'єру
ЄС створить фінансовий інститут для розрахунків з Іраном в обхід санкцій США
Саміт "ЄС-Африка" відбудеться 18 грудня у Відні, - Курц

Новини партнерів

Loading...