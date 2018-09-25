США та Південна Корея підписали оновлену торговельну угоду

Президенти США та Південної Кореї підписали оновлену торговельну угоду, умови якої відповідають торговельній стратегії американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, підписання угоди відбулося у Нью-Йорку в понеділок напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зокрема, відповідно до нової угоди між країнами, американські товаровиробники отримають більше привілеїв у Південній Кореї, що має зменшити дефіцит у торгівлі між країнами.