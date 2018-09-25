США та Південна Корея підписали оновлену торговельну угоду

25 вересня, 2018 - 16:07
Президенти США та Південної Кореї підписали оновлену торговельну угоду, умови якої відповідають торговельній стратегії американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, підписання угоди відбулося у Нью-Йорку в понеділок напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН.
Зокрема, відповідно до нової угоди між країнами, американські товаровиробники отримають більше привілеїв у Південній Кореї, що має зменшити дефіцит у торгівлі між країнами.
Джерело: День