США змінюють тактику дій в Афганістані

У зв'язку з серйозними втратами, які завдає афганської армії радикальний ісламський рух "Талібан", озброєні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"За останній рік вони зазнали важких втрат", - заявив міністр оборони США Джим Меттіс в понеділок, 24 вересня, у Вашингтоні. Щомісяця від рук бойовиків-талібів гинуть сотні афганських військовослужбовців і поліцейських.

"Але вони продовжують боротися, і ми розбудовуємо свою тактику. Ми надаємо їм більш значну підтримку в певних сферах", - вказав далі глава Пентагону. Подробиць він не назвав.

У 2018 році збройний конфлікт в Афганістані може вийти на перше місце в світі за загальною кількістю загиблих серед військовослужбовців і цивільного населення, відзначає агентство AFP з посиланням на оцінки експертів.