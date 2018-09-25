Хто знає гріх тільки за словами, той і про порятунок нічого не знає, крім слів.
Вільям Фолкнер - американський письменник, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури

Суд відклав засідання у справі Кернеса на невизначений час

25 вересня, 2018 - 21:44
Фото з архіву "Дня"

Апеляційний суд Полтавської області, де планувалося розглянути апеляції на закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса, відклав засідання на невизначений час. Про це Укрінформу розповів адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Апеляційний суд Полтавської області за власною ініціативою відклав засідання у справі Кернеса, посилаючись на те, що не отримав з Верховного суду оригінали визначення від 24 вересня 2018 року. Суд не призначив термін нового розгляду", - зазначив адвокат.

За його словами, нинішнє засідання суду було резервним: "Ніхто з учасників процесу, включаючи Геннадія Кернеса, не отримав виклику на суд".

Нагадаємо, 24 вересня Апеляційний суд Полтавської області призначив на 25 вересня розгляд апеляцій потерпілого Сергія Ряполова, адвоката потерпілих Тетяни Зелькіної і Гепрокуратури України на рішення Київського райсуду Харкова від 10 серпня на закриття справи проти Кернеса.

20 серпня слухання кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінника і Євгена Сміцького, яке було призначено на 21 вересня, знято з розгляду у зв'язку з тим, що у Верховному суді знаходиться клопотання адвоката Олександра Гунченка про направлення кримінального провадження до іншого апеляційного суду.

10 серпня Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти Геннадія Кернеса, оскільки, за словами судді Андрія Антонова, сторона звинувачення переклала доказ провини фігуранта на суд, і прокурори не з'явилися на сім останніх засідань.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними у викраденні, тортурах і загрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Більше новин

Денісова просить Червоний Хрест терміново сприяти візиту лікарів до Балуха
Світовий порядок є дедалі більш хаотичним, - Гутерріш
Трамп анонсував нові санкції проти керівництва Венесуели
У США анонсували санкції проти 12 російських компаній
Депутат Харківської облради втік до РФ після оголошення підозри у земельних оборудках на 400 млн грн
Названо трійку країн ЄС, де українці найчастіше просять притулку

Новини партнерів

Loading...