Суд відклав засідання у справі Кернеса на невизначений час

Апеляційний суд Полтавської області, де планувалося розглянути апеляції на закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса, відклав засідання на невизначений час. Про це Укрінформу розповів адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Апеляційний суд Полтавської області за власною ініціативою відклав засідання у справі Кернеса, посилаючись на те, що не отримав з Верховного суду оригінали визначення від 24 вересня 2018 року. Суд не призначив термін нового розгляду", - зазначив адвокат.

За його словами, нинішнє засідання суду було резервним: "Ніхто з учасників процесу, включаючи Геннадія Кернеса, не отримав виклику на суд".

Нагадаємо, 24 вересня Апеляційний суд Полтавської області призначив на 25 вересня розгляд апеляцій потерпілого Сергія Ряполова, адвоката потерпілих Тетяни Зелькіної і Гепрокуратури України на рішення Київського райсуду Харкова від 10 серпня на закриття справи проти Кернеса.

20 серпня слухання кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінника і Євгена Сміцького, яке було призначено на 21 вересня, знято з розгляду у зв'язку з тим, що у Верховному суді знаходиться клопотання адвоката Олександра Гунченка про направлення кримінального провадження до іншого апеляційного суду.

10 серпня Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти Геннадія Кернеса, оскільки, за словами судді Андрія Антонова, сторона звинувачення переклала доказ провини фігуранта на суд, і прокурори не з'явилися на сім останніх засідань.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними у викраденні, тортурах і загрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.