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Світовий порядок є дедалі більш хаотичним, - Гутерріш

25 вересня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у вівторок, 25 вересня, відкрив сесію Генеральної Асамблеї ООН застереженням щодо можливого "зламу" базованого на правилах світоустрою.

"Сьогодні світовий порядок є дедалі більш хаотичним. Владні відносини є менш чіткими, - цитує Гуттеріша інформагенція AFP. - Загальнолюдські цінності розмиваються. Демократичні принципи перебувають в облозі".

Світ нині страждає від "дефіциту довіри", а принцип багатонаціональної співпраці "зазнає атак саме тоді, коли ми його найбільше потребуємо", заявив генсек ООН. Серед викликів, перед якими постає нині світ, Гуттеріш назвав глобальні кліматичні зміни, "злочинні дії у кіберпросторі" та "озброєння штучного інтелекту". Загрозу генсек ООН бачить також у зростанні популізму у світі та в поляризації країн.

Гутерріш закликав представників 133 країн, які заявили про свою участь у сесії Генасамблеї, "підтримати реформовану, відновлену і посилену багатосторонню систему" світоустрою "заради більшої солідарності у просуванні миру, прав людини та сталого розвитку".

Джерело: Deutsche-Welle

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