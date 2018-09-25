Трамп анонсував нові санкції проти керівництва Венесуели

США сьогодні оголосять про нові санкції проти керівництва Венесуели. Про це під час виступу на загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції проти репресивного режиму у Венесуелі. Санкції торкнуть оточення Мадуро і його близьких радників”, - сказав Трамп.

Він також закликав інші держав “приєднатися до заклику щодо відновлення демократії у Венесуелі”.

Окрім цього, Трамп звернув увагу на економічний занепад, який завжди приносить із собою встановлення соціалістичного чи комуністичного режимів. “Усюди, де застосовувався соціалізм чи комунізм, він призводив до страждань, корупції й занепаду. Спрага соціалізму до влади веде до експансії, вторгнення й утисків. Усі народи світу повинні противитися соціалізму й нужді, яку він приносить усім”, - наголосив президент США.

Він звернув увагу, що Венесуела була однією із найбагатших держав світу до приходу до влади у ній соціалістів. “Нині соціалізм призвів до банкрутства багатої на нафту держави й поставив її народ в умови страшної бідності”, - підсумував Трамп.