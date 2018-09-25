Трамп: США збережуть санкції проти КНДР до її повної денуклеаризації

США збережуть санкції проти КНДР до її повної денуклеаризації. Про це на першому засіданні 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй повідомив президент США Дональд Трамп, передає 112.ua.

"У червні я побував у Сінгапурі, де особисто зустрічався з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У нас відбулася дуже продуктивна розмова, і ми домовилися про те, що інтересам обох країн відповідає денуклеарізація корейського півострова", - зазначив президент.

За його словами, з моменту червневої зустрічі США отримали від КНДР "сигнали про обнадійливі заходи", про які раніше не йшло і мови.

"Ракети більше не летять на всі боки, ядерні випробування припинилися. Деякі військові об'єкти вже демонтуються. Звільнили наших заручників, і, як обіцяли, останки наших загиблих героїв повертають додому для того, щоб вони спочивали з миром у американській землі", - похвалився Трамп.

Не дивлячись на це, США не збираються на даний момент скасовувати санкції проти КНДР.

"Я хочу подякувати Кіма за його сміливість і за ті заходи, які він реалізує, хоча ще належить виконати велику роботу. Санкції будуть зберігатися аж до того моменту, поки денуклеарізація не буде реалізована", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, днями державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати готові негайно розпочати переговори з Північною Кореєю з метою завершення денуклеаризації КНДР до січня 2021 року.

12 червня в Сінгапурі пройшла перша в історії зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Головною темою саміту було ядерне роззброєння КНДР. Нещодавно Кім Чен Инпопросив Трампа про другу зустріч.