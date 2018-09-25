Транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 95%, - КМДА

Усі транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 95%. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, передає прес-служба КМДА.

Симонов також повідомив про зміну графіку перезмін комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління з питань ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них".

"Цього сезону перезміни проводитимуться о 10:00, що забезпечить максимальну ефективність під час прибирання міста від снігу в години пік", – зазначив він.

За його даними, до початку осінньо-зимового періоду парк снігоприбиральної техніки збільшиться до 424 одиниць.

Крім цього, Департамент транспортної інфраструктури розробив єдині схеми очищення від снігу внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та зупинок громадського транспорту із визначенням меж відповідальності між КП "ШЕУ районів", КП "УЗН районів", КП "Керівна компанія з обслуговування житлового фонду районів" та КП "Київпастранс". Це дозволить більш ефективно відпрацьовувати прибирання снігу кожному з вищезгаданих комунальних підприємств.