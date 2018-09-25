У 2019 році ЗНО пройде з 20 травня до 12 липня

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 20 травня по 12 липня. Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931 врегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Учасники мають право скласти тести з чотирьох предметів.

Випускникам старшої школи складені тести буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Вони мають обов’язково скласти українську мову і літературу, математику або історію України та ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Також відзначається, що випускники, які бажають, щоб результат оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на стандартному або академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного рівня. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного та профільного рівнів.