У "Нафтогазі" розказали про фактори ризику зриву опалювального сезону

Наразі існує низка умов, за яких може відбутись зрив опалювального сезону. Про це на прес-конференції повідомив головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає УНН.

"Опалювальний сезон може бути зірваний, якщо не будуть синхронізовані або гармонізовані регуляторні акти Кабінету міністрів і Регулятора. Якщо не буде змінена ситуація на ринку щодо постачання газу населенню і залишаться оці схеми монопольних посередників – облгаззбутів, які не платять за газ. Якщо не буде вирішено питання з постачанням газу ТКЕ (які теж мають проблеми з оплатою). Якщо цього не буде зроблено то будуть кризові явища, які необхідно буде вирішувати, і не факт, що їх можна буде вирішити без проблем", - зауважив Вітренко.

Нагадаємо, В Україні станом на 1 вересня до осінньо-зимового періоду комплексно підготовлено 83,4% житлових будинків.

Також за даними Мінрегіону, до початку опалювального сезону готові понад 94% шкіл і дитячих садочків.