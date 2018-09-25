Хто знає гріх тільки за словами, той і про порятунок нічого не знає, крім слів.
Вільям Фолкнер - американський письменник, прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури

У "Нафтогазі" заявили про забезпеченість України газом на опалювальний сезон

25 вересня, 2018 - 16:39
Фото Reuters

Наявного обсягу газу у підземних сховищах України вже достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. Про це на прес-конференції повідомив головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"У підземці вже зараз достатньо газу для проходження опалювального сезону", - сказав Вітренко.

За даними компанії, станом на 23 вересня у ПСГ знаходиться 15,9 млрд кубометрів газу. При цьому плановий залишок станом на 15 жовтня складає 16,1 млрд кубометрів.

Джерело: УНН

Більше новин

За підсумками 2017 року експорт з України до Туреччини зріс на 20,9%
У "Нафтогазі" розказали про фактори ризику зриву опалювального сезону
ЄС вимагає від Британії 2,7 млрд євро несплачених митних платежів
Гройсман заявив про зростання доходів місцевих бюджетів до $10 мільярдів
ОПЕК не підтримала зниження цін на нафту
Супрун нагадала, які медикаменти можна отримати безкоштовно

Новини партнерів

Loading...