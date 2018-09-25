У "Нафтогазі" заявили про забезпеченість України газом на опалювальний сезон

Наявного обсягу газу у підземних сховищах України вже достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. Про це на прес-конференції повідомив головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"У підземці вже зараз достатньо газу для проходження опалювального сезону", - сказав Вітренко.

За даними компанії, станом на 23 вересня у ПСГ знаходиться 15,9 млрд кубометрів газу. При цьому плановий залишок станом на 15 жовтня складає 16,1 млрд кубометрів.