У Португалії знайшли затонуле 400 років тому судно

Археологи знайшли поблизу узбережжя Португалії торговельне судно, яке затонуло 400 років тому. Історики вже назвали знахідку "відкриттям десятиліття".

Про це пише ВВС-Україна.

"З точки зору істориків, це відкриття десятиліття. А для Португалії це взагалі найбільш важливе відкриття в історії", - сказав агентству Reuters очільник археологічної експедиції Жорже Фрейре.

Судно знайшли на глибині 12 метрів недалеко від міста Кашкайш, поблизу Лісабона.

Довкола корабля розкидані керамічні сосуди, спеції та гармати з гербом Португалії.

Археологи припускають, що судно поверталося з Індії та затонуло між 1575 та 1625 роками.

Саме в цей період Португалія контролювала більшу частину торгівлі між Європою та Індією.

За словами Фрейре, об'єкти з дна моря, так само як і залишки самого корабля, надзвичайно гарно збереглися.

В піску знайшли китайський фарфор кінця XVI - початку XVIIстоліття, бронзові гармати, а також мушлі каурі, які в ті часи використовували як валюту в районі Індійського океану.

Представники мерії Кашкайш заявили, що корабель знайшли на початку вересня, коли чистили гирло ріки Тежу.

Мер міста Карлуш Каррейраш заявив в інтерв'ю газеті Guardian, що це "незвичайне відкриття", яке, за його словами, закріпить "місцеву ідентичність".

Археологічні дослідження цієї місцевості проходять вже 10 років завдяки мерії міста Кашкайш, уряду Португалії, військово-морського флоту країни, а також Нового університету в Лісабоні.

Міністр культури Португалії Луіш Мендеш сказав, що гирло ріки Тежу відоме тим, що там затонуло багато кораблів.

"Це відкриття підтверджує це", - сказав він.