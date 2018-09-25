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У Швеції парламент оголосив вотум недовіри прем'єру

25 вересня, 2018 - 13:29
Фото: Reuters

Парламент Швеції оголосив вотум недовіри і відправив у відставку прем'єр-міністра країни Стефана Льовена.

Про це повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен піде у відставку після того, як йому оголосили вотум недовіри в парламенті у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що нині жоден основний політичний блок не має більшості, і залишається незрозумілим, хто формуватиме наступний уряд

Тим часом Льовен керуватиме перехідним урядом, доки не буде представлено новий.

Зазначається, що якщо в Швеції не сформують уряд, то в країні відбудуться нові вибори через три місяці.

Як повідомлялося, у Швеції 9 вересня проходили парламентські вибори. Перемогу отримала правляча Соціал-демократична партія.

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