У столиці Мадагаскара знайшли мертвим співробітника посольства США

25 вересня, 2018 - 09:30
Співробітник посольства США був знайдений мертвим у своєму помешканні у столиці Мадагаскара Антананаріво.
Про це заявили у Державному департаменті США.
“Ми із сумом підтверджуємо, що співробітник Закордонної служби США був знайдений мертвим у своєму помешканні в ніч на суботу 21 вересня”, - йдеться у заяві.
У Держдепі висловили співчуття родичам та співробітникам загиблого.
“Слідчі із США розпочали розслідування справи, як і влада Мадагаскару. Підозрюваний уже затриманий”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.