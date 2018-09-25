У столиці Мадагаскара знайшли мертвим співробітника посольства США

Співробітник посольства США був знайдений мертвим у своєму помешканні у столиці Мадагаскара Антананаріво.

Про це заявили у Державному департаменті США.

“Ми із сумом підтверджуємо, що співробітник Закордонної служби США був знайдений мертвим у своєму помешканні в ніч на суботу 21 вересня”, - йдеться у заяві.

У Держдепі висловили співчуття родичам та співробітникам загиблого.

“Слідчі із США розпочали розслідування справи, як і влада Мадагаскару. Підозрюваний уже затриманий”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві США.