У Вінниці представили історію підпілля в архівних документах

До Дня партизанської слави у Державному архіві Вінницької області розгорнулася виставку архівних документів, фотографій та книг, які розповідають про початок та розвиток підпільного та партизанського руху на Вінниччині. В експозиції можна побачити документи щодо діяльності партизанських організацій, які діяли на теренах області з 1941 по 1944 рік в період німецько-румунської окупації. Зокрема представлений «Список підпільних організацій районів Вінницької області», де міститься детальна інформація про кожного учасника, характеристики та фотографії героїв-партизанів. Також представлений план створення народних підрозділів для проведення повстань проти окупантів, схеми побудови, карти бойової операції з’єднання із звільнення від загарбників населених пунктів регіону.

«Як свідчать архівні документи, перші партійні та антифашистські організації розгорнули свою діяльність у серпні-грудні 1941 року в місті Вінниці, Теплицькому, Гайсинському, Калинівському, Брацлавському, Немирівському, Липовецькому, Хмільницькому та інших районах. Але найбільш активним був підпільний партійний центр Вінниці, яким керував колишній директор Вінницького обласного театру, заступник директора бібліотеки імені Тимірязєва Іван Бевз, – розповідає провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Вінницької області Володимир Верховлюк. – При дослідженні особових справ стає очевидним, що підпільниками ставали не за партійними розпорядженнями, а за покликом серця. – Серед них і чимало безпартійних патріотів, для яких захист Батьківщини був священним обов’язком. Сьогодні багато говорять про пам’ять, про перемогу, про ІІ Світову війну. Ми те не пережили, не знаємо, як це було. Не потрібно спекулювати на цьому питанні, тим паче говорити, що війну виграла Росія, як дехто у Кремлі вважає, бо боролися за перемогу всім миром, і мільйони українців поклали свої голови, звільняючи рідну землю від фашистської навали. Про це свідчать і пам’ятники у кожному населеному пункті, і архівні документи, доступ до яких нині відкритий доступ».

Володимир Верховлюк розповідає, що на початку війни на території Вінниччини діяли понад 40 підпільних організацій, які співпрацювали з населенням, організовували економічні саботажі, диверсії, вели збройну боротьбу. Навесні 1942 року утворилися два потужних загони «За Батьківщину» та ім. Леніна, які через рік об’єдналися у бригаду ім. Сталіна, що налічувала понад 2500 бійців. Загалом у містах і селах області в різний час діяли 6 партизанських з’єднань, 10 окремих партизанських загонів, 17 диверсійних та диверсійно-розвідувальних груп, до складу яких входили близько 19 тисяч партизанів. А допомагали їм майже 77 тисяч мирних жителів. Бійці Вінницького партизанського з’єднання провели 119 бойових операцій. Лише кавалерійська бригада ім. Леніна знищила 6170 фашистських солдатів і офіцерів, знищила 44 ворожі ешелони та багато іншої техніки.

«Про історію вінницького підпілля написано чимало книг. Окремі з них представлені на виставці, зокрема книги багаторічної дослідниці цього періоду історії заступника директора з науково-методичної роботи архіву к.і.н. Винокурової Фаїни Аврамівни, – продовжує архівіст. – Також в експозиції містяться списки партизанських загонів з поіменним переліком. Окремим блоком представлені документи про земляків – Лялю Ратушну, Івана Безва, Дмитра Бурченка, Василя Нижника, Север’яна Белканія та інших. Документи, що експонуються на виставці, дають змогу ознайомитись з їх діяльністю. Це доповідні, рапорти, звіти про партизанську роботу. Виставка цікава для людей, які досліджують період ІІ Світової війни або просто цікавляться історією рідного краю».

Оглянути документальну виставку і ознайомитися з історією підпілля Вінниччини городяни та гості міста можуть щодня, крім суботи та неділі з 9-00 до 17-00 до 5 жовтня в приміщенні Державного архіву Вінницької області (корпус № 2). Вхід вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця