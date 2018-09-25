Українка Козлова перемогла першу ракетку турніру WTA International в Узбекистані

Українська тенісистка Катерина Козлова обіграла лідера посіву на турнірі WTA International в Ташкенті (Узбекистан).

Поєдинок першого кола турніру Tashkent Open Катерина Козлова (Україна) - Ірина Біжу (Румунія, 1) закінчився з рахунком 6:3, 6:2.

Про це повідомляє ВТУ.

У першому сеті Козлова поступалася 2:3, після чого до кінця зустрічі віддала румунці лише 2 гейми. На рахунку українки 5 брейків, у її суперниці - 2.

У другому колі змагань Катерина Козлова зіграє з представницею Франції Фіоною Ферро (WTA 114). Француженка в своєму стартовому матчі обіграла Яну Фетт з Хорватії в трьох сетах.

Також Катерина Козлова вийде на корт турніру в Ташкенті ще й у парній сітці.

Хардовий турнір Tashkent Open - WTA International із призовим фондом 250 тис. доларів розпочався в Ташкенті 25 вересня і триватиме до 30 вересня. Його чинною чемпіонкою є Катерина Бондаренко.