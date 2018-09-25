Українська тенісистка Козлова вийшла до 1/4 парного фіналу турніру WTA у Ташкенті

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до 1/4 парного фіналу турніру WTA International в Ташкенті (Узбекистан), де зіграє проти других сіяних.

На старті парних змагань Tashkent Open українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії обіграла власниць "wild card" дует Ежені Бушар (Канада)/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) з рахунком 6:2, 7:5. Про це повідомляє БТУ.

Тенісний поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин. Козлова та Звонарьова виконали 4 брейки і програли 1 гейм на своїй подачі.

В 1/4 фіналу українсько-російський дует боротиметься з другими "ракетками" турніру парою Нао Хібіно (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія).

Нагадаємо, сьогодні українська тенісистка Катерина Козлова також обіграла лідера посіву на турнірі WTA International в Ташкенті (Узбекистан) в одиночному розряді. Поєдинок першого кола турніру Tashkent Open Катерина Козлова (Україна) - Ірина Біжу (Румунія, 1) закінчився з рахунком 6:3, 6:2.

Хардовий турнір Tashkent Open - WTA International із призовим фондом 250 тис. доларів розпочався в Ташкенті 25 вересня і триватиме до 30 вересня. Його чинною чемпіонкою є Катерина Бондаренко.