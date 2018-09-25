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В італійській провінції Піза евакуювали сотні людей через лісову пожежу

25 вересня, 2018 - 14:30
Фото: AFP

Внаслідок масштабної лісової пожежі на горі Монте-Серра, що в італійській провінції Піза, евакуювали сотні людей.

Про це повідомляє агентство AFP.

«Сотні людей були евакуйовані після того, як величезна лісова пожежа знищила десятки гектарів лісу на (горі - ред.) Монте-Серра, що в провінції Піза», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, вперше пожежу помітили в понеділок о 22 годині. Ймовірною її причиною вважають навмисний підпал.

Зазначається, що сильні пориви вітру часто змінюють свій напрямок і таким чином ускладнюють боротьбу з вогнем. До операції з гасіння лісу також залучили літаки.

Джерело: День

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