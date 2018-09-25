В італійській провінції Піза евакуювали сотні людей через лісову пожежу

Внаслідок масштабної лісової пожежі на горі Монте-Серра, що в італійській провінції Піза, евакуювали сотні людей.

Про це повідомляє агентство AFP.

«Сотні людей були евакуйовані після того, як величезна лісова пожежа знищила десятки гектарів лісу на (горі - ред.) Монте-Серра, що в провінції Піза», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, вперше пожежу помітили в понеділок о 22 годині. Ймовірною її причиною вважають навмисний підпал.

Зазначається, що сильні пориви вітру часто змінюють свій напрямок і таким чином ускладнюють боротьбу з вогнем. До операції з гасіння лісу також залучили літаки.