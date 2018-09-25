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В Україні через негоду без світла залишились 205 населених пунктів у 7 областях

25 вересня, 2018 - 09:11
Фото: dsns.gov.ua

Станом на ранок вівторка через негоду в Україні без електропостачання залишаються 205 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті.

“З 24 на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 91 н.п., Київська – 54 н.п., Волинська – 23 н.п., Рівненська – 21 н.п., Одеська – 12 н.п., Сумська – 2 н.п. та Кіровоградська – 2 н.п.”, - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

 
    
Джерело: День
          
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