В Україні через негоду без світла залишились 205 населених пунктів у 7 областях

Станом на ранок вівторка через негоду в Україні без електропостачання залишаються 205 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС на офіційному сайті. “З 24 на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 91 н.п., Київська – 54 н.п., Волинська – 23 н.п., Рівненська – 21 н.п., Одеська – 12 н.п., Сумська – 2 н.п. та Кіровоградська – 2 н.п.”, - йдеться у повідомленні. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.