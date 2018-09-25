В Україні дозволили польоти безпілотників вагою до 20 кг

Державіаслужба України переглянула обмеження на польоти безпілотників без попереднього узгодження.

І збільшила дозволену вагу до 20 кг, висоту польотів до 120 м і встановила дальність польотів "у межах прямої видимості".

Про це йдеться у відповіді Державіаслужби на лист юридичної фірми "Анте", яку опублікував працівник цієї фірми Андрій Гук у Facebook.

Зокрема, зазначається, що польоти безпілотних повітряних суден в повітряному просторі України без попереднього узгодження дозволені при максимальній вазі дрона до 20 кг (у попередніх правилах було встановлено обмеження до 2 кг).

Також максимальну висоту польотів без попереднього узгодження з контролюючими органами збільшено до 120 м у контрольованому повітряному просторі та 50 м - у повітряному просторі військових і спеціальних зон (у попередніх правилах було - до 50 м у вільному просторі і заборонено польоти у спецзоні).

Крім того, дальність польоту Державіаслужба дозволила "в межах прямої видимості (VLOS)", а раніше було обмеження у 500 м від пілота.

Водночас заборонені польоти дронів над скупченнями людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook прокоментував відповідь Державіаслужби і зауважив, що Україна серед перших європейських держав отримала сучасні правила використання дронів у повітряному просторі.

Нагадаємо, з 1 червня цього року набув чинності Тимчасовий порядок використання повітряного простору, затверджений Державіаслужбою. Він встановлював норми польоти дронів вагою до 2 кг і дозволяв польоти лише у межах 500 метрів від пілота. Згідно з тимчасовим порядком, дронам не можна було підніматися вище 50 м. Також була заборона на польоти над дорогами, скупченнями людей, держустановами, приватними садибами, але за необхідності треба було подавати заявку за 10 днів до польоту.