В Україні випробували БРЕМ "Лев"

На ДП "Львівський бронетанковий завод" успішно завершили визначально-відомчі випробування броньованої ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) "Лев" і готові до її серійного виробництва.

Про це прес-служба державного концерну "Укроборонпром" на офіційному сайті.

"Машину створено на базі танка Т-72. БРЕМ призначена для евакуації та буксирування несправної, пошкодженої гусеничної та колісної військової техніки в умовах бойових дій, проведення її поточного та середнього ремонту в польових умовах. "Лев" оснащений лебідкою із тросом робочою довжиною 200 метрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, БРЕМ "Лев" має кран-стрілу максимальною вантажопідйомністю 12 тонн для проведення у польових умовах монтажу-демонтажу вузлів та агрегатів, зокрема, танкових башт, двигунів, коробок передач, опорних катків тощо.

Додатково машина обладнана вантажною платформою, що дозволяє транспортувати запасні частини, необхідні для проведення ремонтних робіт вагою до 1,5 тонни.

На БРЕМ "Лев" передбачена можливість встановлення двигуна потужністю 780 (840) к/с, які дозволяють 41-тонній машині розвивати максимальну швидкість руху до 60 км/год. БРЕМ здатна працювати у діапазоні температури повітря від -40 до +40, та має запас ходу не менше 460 кілометрів по грунтовій дорозі.

Екіпаж машини - 3 людини, на озброєнні БРЕМ - кулемет НСВТ (КТ-12,7). БРЕМ "Лев" була створена конструкторами Львівського бронетанкового заводу спеціально для посилення технічного супроводу та оперативного обслуговування танкових підрозділів, що сформовані з Т-64 та Т-72 різних модифікацій.