Відсьогодні в обіг введено нові банкноти номіналом 20 гривень

Нові банкноти номіналом 20 гривень Національний банк України ввів в обіг починаючи з 25 вересня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ на офіційному сайті.

Як зазначається, нові банкноти матимуть оновлений дизайн та удосконалену систему захисту, що не допускатиме підробок у майбутньому.

«Починаючи від сьогодні, 20-гривнева банкнота нового зразка є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання за її номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Там також зазначають, що 20-ти гривневі банкноти старого зразка так само залишатимуться платіжним засобом та перебуватимуть в обігу одночасно з оновленими банкнотами до їхнього повного виведення Нацбанком.

Згідно з повідомленням, першу партію нових банкнот загальним обсягом 5 мільйонів штук вже розподілено між відділеннями Нацбанку у регіонах України, і надалі ці банкноти розподіляться між банківськими установами.

«Загалом у цьому році буде надруковано близько 60 млн банкнот номіналом 20 гривень, які мають забезпечити потреби економіки в цьому номіналі та поступову заміну зношених банкнот номіналом 20 гривень», — додають в НБУ.