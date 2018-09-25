ЄС створить фінансовий інститут для розрахунків з Іраном в обхід санкцій США

Європейський Союз має намір створити спеціальний фінансовий інститут для розрахунків з Іраном в обхід американських санкцій.

Про це в ніч на вівторок заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні за підсумками зустрічі з учасниками іранської "ядерної угоди" в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

У спеціальній заяві представники Великобританії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю підтвердили, що Тегеран виконує умови угоди, про вихід з якого в односторонньому порядку раніше заявили США. "П'ятірка" також домовилася підтримувати експорт нафти і газу з Ірану і захищати компанії, які ведуть бізнес з цією країною.

Великобританія, Німеччина, Франція, Росія і Китай брали участь в розробці угоди, яка була укладена в 2015 році за участю президента США Барака Обами. Ця угода знімає санкції з Ірану в обмін на відмову від ядерних розробок. У травні Дональд Трамп оголосив про вихід з багатостороннього ядерного угоди з Іраном і поетапному відновленні санкцій проти Тегерана. Вашингтон також зажадав від союзників припинити купувати в Ірану нафту під загрозою санкцій.

Європейський інвестиційний банк вже відмовився підтримувати проекти європейських підприємств в Ірані. Напередодні стало відомо, що шведський автовиробник Volvo припиняє складання вантажівок в Ірані. Volvo не може отримати грошові платежі з Ірану через обмежувальних заходів, введених Вашингтоном щодо іранських банків.