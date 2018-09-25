За день на Донбасі поранено 3 військових ООС

25 вересня від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє у Facebook прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосував. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Зайцеве, Піски, Гнутове та Лебединське.