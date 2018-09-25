ЗСУ почали стратегічне навчання "Козацька воля - 2018"

У Збройних силах України розпочалось стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля - 2018».

Про це повідомила прес-служба Міноборони на офіційному сайті.

«З 25 по 29 вересня у Збройних силах України під керівництвом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України триватиме стратегічне командно-штабне навчання з органами військового управління Збройних сил України та іншими складовими сил оборони України «Козацька воля - 2018». Головною метою навчань є нарощування спроможностей органів військового управління в ході ведення оборонних стабілізаційних дій військами, планування та ведення контрнаступальної операції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання дозволять дослідити спроможності органів військового управління Збройних сил України, оцінити рівень забезпечення військ у ході оборонних, стабілізаційних операцій, відпрацьовувати питання організації та функціонування територіальної оборони держави.

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До навчань залучатимуться структурні підрозділи Міноборони, Генштабу ЗС України, органів військового управління та управління інших військових формувань і правоохоронних органів.

Також під час проведення комплексу заходів стратегічного командно-штабного навчання «Козацька воля - 2018» планується уточнення стратегічного плану застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони в умовах посилення глобальної військово-політичної нестабільності.