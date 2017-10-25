Астрономи сфотографували галактику NGC 1316, яку називають "обличчям бога"

Астрономи за допомогою ширококутного телескопа отримали знімок галактики NGC 1316, яку називають "обличчям бога".

Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія.

NGC 1316 була утворена злиттям декількох галактик менших розмірів. Як відзначають вчені, про бурхливе минуле галактики свідчить мереживна структура петель, арок і кілець, а також дуже слабке світіння, що виходить зсередини сузір'я.

На глибокому 2.3-гігапіксельних знімку - сузір'я Печі, одне з найбагатших і найближчих до Чумацького Шляху зоряних скупчень галактик.

Зазначається, що це зображення - одне з найбільших, коли-небудь отриманих в Європейській південній обсерваторії.