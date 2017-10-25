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Пабло Пікассо, іспанський і французький художник

Чийгоза та Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали Туреччині

25 жовтня, 2017 - 15:25

Засуджених в окупованому Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова видали Туреччині.  Про це у своєму facebook-акаунті повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх  в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару,  пише Уніан.

Джемілєв наголосив, що цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну.

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