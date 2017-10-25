Чийгоза та Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали Туреччині

Засуджених в окупованому Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова видали Туреччині. Про це у своєму facebook-акаунті повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару, пише Уніан.

Джемілєв наголосив, що цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україну.