До 2050 року кількість автомобілів у світі зросте вдвічі, - Світовий банк

До 2050 року кількість автомобілів у всьому світі зросте у 2 рази. Про це йдеться в доповіді Світового банку, передає УНН.

"Транспортний світ змінюється швидко, і його майбутнє поки що не можна з точністю визначити. Ми знаємо, що додаткові 1,2 мільярда автомобілів з'являться на світових дорогах - це вдвічі більше, ніж сьогодні", - повідомляється у документі.

Крім цього, Світовий банк прогнозує, що до 2030 року щорічний світовий пасажиропотік перевищить 80 трильйонів пасажиро-кілометрів, що на 50% більше від показника 2015 року. А до 2020 року більше 60% глобального трафіку припадатиме на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на Близький Схід і Африку.